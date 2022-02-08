Еще три области попадут в «красную» зону 11 февраля - детали

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Ракурс

Еще три области перейдут в «красную» зону 11 февраля. Речь идет о Закарпатье, Луганской и Хмельницкой областях, где с пятницы будет действовать красный уровень эпидемической опасности.

Об этом стало известно 8 февраля по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, на пять регионов распространятся более строгие карантинные ограничения. Ранее в «красную» зону попали Ровенская и Ивано-Франковская области.

В Закарпатской, Хмельницкой и Луганской областях превышен ряд показателей, позволяющих усилить противоэпидемические правила.

Напомним, что красный уровень предполагает ряд ограничений на:

работу заведений общественного питания, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работу ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тп;

работу учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работу непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнесс-центров;

проведение массовых мероприятий кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

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работу заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.

Перечисленные ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мероприятий) полностью иммунизированы и имеют «зеленый» COVID-сертификат или действующий отрицательный результат тестирования на COVID-19 (ПЦР или тест на антиген), или сертификат о выздоровлении от коронавирусной болезни.