Ще три області перейдуть у “червону” зону 11 лютого - деталі

https://racurs.ua/ua/n166784-sche-try-oblasti-pereydut-u-chervonu-zonu-11-lutogo-detali.html

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Ще три області перейдуть у «червону» зону 11 лютого. Йдеться про Закарпаття, Луганську та Хмельницьку області, де з п’ятниці діятиме червоний рівень епіднебезпеки.

Про це стало відомо 8 лютого за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Таким чином, на п’ять регіонів поширяться суворіші карантинні обмеження. Раніше у «червону» зону потрапили Рівненська та Івано-Франківська області.

У Закарпатській, Хмельницькій та Луганській областях перевищена низка показників, які дозволяють посилити протиепідемічні правила.

Нагадаємо, що червоний рівень передбачає ряд обмежень щодо:

роботи закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос;

роботи ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо;

роботи закладів освіти, крім дитячих садків і початкових класів шкіл;

роботи непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів;

проведення масових заходів, крім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів;

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роботи закладів культури, крім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Перелічені обмеження не діятимуть, якщо 100% співробітників (організаторів) та відвідувачів (учасників) вказаних закладів (заходів) повністю імунізовані та мають «зелений» COVID-сертифікат або чинний негативний результат тестування на COVID-19 (ПЛР або тест на антиген), або сертифікат про одужання від коронавірусної хвороби.