Україна в ТКГ не реагуватиме письмово на «документи» ОРДЛО

Сергій Гармаш, фото: Daria Kurennala

https://racurs.ua/ua/n166783-ukrayina-v-tkg-ne-reaguvatyme-pysmovo-na-dokumenty-ordlo-garmash.html

Ракурс

Україна у Тристоронній контактній групі (ТКГ) не брала на себе жодних зобов’язань щодо письмових відповідей на будь-які документи ОРДЛО.

Представник Донбасу від переселенців у ТКГ Сергій Гармаш сьогодні, 8 лютого, заявив про це на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.

Водночас Гармаш підтвердив поширену раніше у ЗМІ інформацію про лист, з яким так звані «представники ОРДЛО» напередодні засідання ТКГ звернулися до спецпредставника чинного голови ОБСЄ в Україні та ТКГ посла Мікко Кіннунена.

У цьому листі вони стверджували, що українська сторона під гарантії Німеччини і Франції взяла на себе зобов’язання представити в Контактну групу свою письмову реакцію на всі наявні на столі переговорів пропозиції, підготовлені ОРДЛО.

Лист Никанорової та Дейнего в ОБСЄ із заявою, що Україна, нібито, під час останньої зустрічі Н-4 у Парижі, взяла на себе зобов’язання письмово відповідати на документи ОРДЛО (що означало б автоматичне визнання Києвом їхньої суб'єктності як сторони конфлікту та переговорів) виявився правдою, — зазначив Гармаш.

Проте, наголошує він, стосовно зобов’язань Києва московські маріонетки видали бажане за дійсне.

Сьогодні відбулося засідання політичної робгрупи ТКГ. Жодних письмових відповідей на документи ОРДЛО Україна не давала, — наголосив Гармаш.

Він зазначив, що представник Росії в ТКГ Олексій Дмитриєвський наполягав, що очільник Офісу президента України Андрій Єрмак «говорив, що Україна реагуватиме на всі пропозиції з урегулювання.

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