Сергей Гармаш, фото: Daria Kurennala

https://racurs.ua/n166783-ukraina-v-tkg-ne-budet-reagirovat-v-pismennom-vide-na-dokumenty-ordlo.html

Ракурс

Украина в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) не брала на себя никаких обязательств по письменным ответам на какие-либо документы ОРДЛО.

Представитель Донбасса от переселенцев в ТКГ Сергей Гармаш сегодня, 8 февраля, заявил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В то же время Гармаш подтвердил ранее распространенную в СМИ информацию о письме, с которым так называемые «представители ОРДЛО» накануне заседания ТКГ обратились к спецпредставителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ послу Микко Киннунена.

В этом письме они утверждали, что украинская сторона под гарантии Германии и Франции обязалась представить в Контактную группу свою письменную реакцию на все имеющиеся на столе переговоров предложения, подготовленные ОРДЛО.

Письмо Никаноровой и Дейнего в ОБСЕ с заявлением, что Украина, якобы, во время последней встречи Н-4 в Париже, взяла на себя обязательство письменно отвечать на документы ОРДЛО (что означало бы автоматическое признание Киевом их субъектности как стороны конфликта и переговоров) оказалось правдой, — отметил Гармаш.

Однако, отмечает он, относительно обязательств Киева московские оккупанты выдали желаемое за действительное.

Сегодня состоялось заседание политической рабгруппы ТКГ. Никаких письменных ответов на документы ОРДЛО Украина не давала, — подчеркнул Гармаш.

Он отметил, что представитель России в ТКГ Алексей Дмитриевский настаивал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак «говорил, что Украина будет реагировать на все предложения по урегулированию.

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