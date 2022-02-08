Новий прогноз щодо піку COVID-пандемії в Україні озвучили в KSE

Новий прогноз дали щодо піку COVID-пандемії в Україні. Фото: slovoidilo.ua

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Пік захворюваності на COVID-19 прогнозують в Україні в найближчі два тижні.

Такий стрибок ковіду може призвести до того, що половина областей може перейти в «червону» карантинну зону. Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я KSE Юрій Ганіченко, повідомляє «Дзеркало тижня».

У найближчі два тижні ми побачимо пік захворюваності щодо виявлених випадків, але госпіталізації можуть зростати і далі, — наголосив аналітик.

За словами Ганіченка, найближчим часом може відбутися засідання комісії ТЕБ та НС, де можуть ухвалити рішення про переведення тих чи інших регіонів у «

«червоний» рівень епідеміологічної небезпеки. Наголосив, що найбільш проблемним для регіонів є коефіцієнт виявлених випадків і також рівень госпіталізації.

Нагадаємо, 7 лютого міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що ситуація з поширенням ковіду може стабілізуватися вже в наступному місяці.

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Захворювання на ковід в Україні зростає четвертий тиждень поспіль, а на п’ятому тижні очікується різкий стрибок хвороби. У найближчі два тижні добовий приріст може зрости до 60 тис. хворих. Але в МОЗ прогнозують, що з березня ситуація з хворобою може почати стабілізуватись, а кількість COVID-хворих почне знижуватися.

Джерело: «Дзеркало тижня»