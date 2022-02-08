Вночі 9 лютого в низці регіонів України очікуються опади, фото: «Информатор Киев»

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Погода в Україні 9 лютого буде з невеликим дощем та мокрим снігом вночі у більшості областей, крім частини південних регіонів. Вдень істотні опади не очікуються.

У західних областях подекуди можливі пориви вітру 15−20 м/с. Про це повідомляє Gismeteo.

Температура повітря вночі становитиме −4…+1°, вдень — +1…+6° (у західних областях та на півдні Одещини — до +9°, у східних областях — близько 0°). У Карпатах очікується помірний сніг вночі та невеликий вдень, температура протягом доби становитиме −3…−8°.

Погода в Києві 9 лютого буде зі снігом та мокрим снігом вночі, вдень — без істотних опадів. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −1…+1°, вдень — піднімуться до +3…+5°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові також буде зі снігом та мокрим снігом вночі, вдень — без істотних опадів. Температура повітря вночі становитиме 0…+2°, вдень — +5…+7°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Одесі буде хмарною, без опадів. Термометри вночі покажуть 0…-2°, вдень — +4…+6°. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Погода в Харкові буде з сильною хмарністю, без істотних опадів. Синоптики прогнозують температуру повітря −2…−4° вночі та −1…+1° вдень. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 9 лютого буде досить неспокійним, у другій половині дня очікуються збурення та магнітна буря.

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Джерело: Gismeteo