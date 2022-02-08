Ночью 9 февраля в ряде регионов Украины ожидаются осадки, фото: «Информатор Киев»

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Ракурс

Погода в Украине 9 февраля будет с небольшим дождем и мокрым снегом в большинстве областей, кроме части южных регионов. Днем существенные осадки не ожидаются.

В западных областях иногда возможны порывы ветра 15−20 м/с. Об этом сообщает Gismeteo.

Температура воздуха ночью будет составлять −4…+1°, днем — +1…+6° (в западных областях и на юге Одесчины — до +9°, в восточных областях — около 0°). В Карпатах ожидается умеренный снег ночью и небольшой днем, температура в течение суток составит −3…−8°.

Погода в Киеве 9 февраля будет со снегом и мокрым снегом ночью, днем — без существенных осадков. Столбики термометров ночью опустятся до −1…+1°, днем — поднимутся до +3…+5°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода во Львове также будет со снегом и мокрым снегом ночью, днем — без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0…+2°, днем — +5…+7°. Ветер северо-западный, 7 -12 м/с.

Погода в Одессе будет облачной, без существенных осадков. Термометры ночью покажут 0…-2°, днем — +4…+6°. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Погода в Харькове будет с сильной облачностью, без существенных осадков. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −2…−4° ночью и −1…+1° днем. Ветер северо-западный, 7−12 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 9 февраля будет довольно неспокойной, во второй половине дня ожидаются возмущения и магнитная буря.

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Источник: Gismeteo