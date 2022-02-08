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Ракурс
Зеленский ответил на слова Путина «терпи моя красавица»

Зеленский ответил на слова Путина «терпи, моя красавица»

8 фев 2022, 15:59
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Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном 8 февраля прокомментировал слова президента страны-агрессора РФ Владимира Путина о минских соглашениях («нравится, не нравится — терпи, моя красавица»).

Тут конечно, безусловно, не поспоришь с президентом России: Украина действительно красавица. А по-поводу «моя», тут, мне кажется, это уже перебор небольшой", — заявил Зеленский.

Президент Украины также обратился с интересным вопросом к Макрону, который вчера вел переговоры с Путиным.

Вчера, кстати, после ужина вы там не сидели, отдыхали? — обратился Зеленский к Макрону.

По мнению украинского лидера, президент страны-агрессора РФ «говорит не очень серьезно».


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А по поводу «терпи моя красавица». Украина очень терпелива, потому что это — мудрость. Я думаю, что это важно не только для Украины, а для всей Европы и очень важно для россиян. Потому что от нашего терпения зависит эскалация. А эскалация с другой стороны, мы защищаем свою страну. Мы на своей территории. Наше терпение влияет на провокации, когда мы не отвечаем на провокации, а ведем себя очень достойно. В терпении, мне кажется, мудрость, — подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что Украина действительно «красавица», но не согласился с местоимением «моя». Отвечал Зеленский Путину на русском языке.

Источник: Ракурс


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