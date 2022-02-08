Зеленський відповів на слова Путіна «терпи, моя красавица»

https://racurs.ua/ua/n166772-zelenskyy-vidpoviv-na-slova-putina-terpy-moya-krasavyca.html

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Володимир Зеленський під час прес-конференції за підсумками розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном 8 лютого прокоментував слова президента країни-агресора РФ Володимира Путіна щодо мінських домовленостей («нравится, не нравится — терпи, моя красавица»).

Тут, звичайно, безумовно, не посперечаєшся з президентом Росії: Україна й справді красуня. А щодо «моя», з цим, мені здається, вже перебір невеликий", — заявив Зеленський.

Президент України також звернувся із цікавим питанням до Макрона, який учора вів переговори з Путіним.

Вчора, до речі, після вечері ви там не сиділи, відпочивали? — звернувся Зеленський до Макрона.

На думку українського лідера, президент країни-агресора РФ «говорить не дуже серйозно».

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А щодо «терпи, моя красавица». Україна дуже терпляча, бо це — мудрість. Я думаю, що це важливо не лише для України, а й для всієї Європи і дуже важливо для росіян. Тому що від нашого терпіння залежить ескалація. Ескалація — з іншого боку, ми захищаємо свою країну. Ми на своїй території. Наше терпіння впливає на провокації, коли ми не відповідаємо на провокації, а поводимося дуже гідно. У терпінні, мені здається, мудрість, — наголосив Зеленський.

Він заявив, що Україна й справді «красуня», але не погодився із займенником Путіна «моя». Відповідав Зеленського Путіну пролунала російською мовою.