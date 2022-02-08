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Ракурс
Новый прогноз дали относительно пика COVID-пандемии в Украине. Фото: slovoidilo.ua

Новый прогноз пика COVID-пандемии в Украине озвучили в KSE

8 фев 2022, 16:07
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Пик заболеваемости COVID-19 прогнозируют в Украине в ближайшие две недели.

Такой скачок ковида может привести к тому, что половина областей может перейти в «красную» карантинную зону. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко, сообщает «Зеркало недели».

В ближайшие две недели мы увидим пик заболеваемости по выявленным случаям, но госпитализации могут расти и дальше, — подчеркнул аналитик.

По словам Ганиченко, в ближайшее время может состояться заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где могут принять решение о переводе тех или иных регионов в «красный» уровень эпидемиологической опасности. Подчеркнул, что наиболее проблемным для регионов является коэффициент выявленных случаев и также уровень госпитализации.

Напомним, 7 февраля министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ситуация с распространением ковида может стабилизироваться уже в следующем месяце.


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Заболевание ковидом в Украине растет четвертую неделю подряд, а на пятой неделе ожидается резкий скачок болезни. В ближайшие две недели суточный прирост может вырасти до 60 тыс. больных. Но в Минздраве прогнозируют, что с марта ситуация с болезнью может начать стабилизироваться, а количество COVID-больных начнет снижаться.

Источник: «Зеркало недели»

Источник: Ракурс


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