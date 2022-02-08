Новітній танк Т-64БВ зразка 2022 року показала Україна

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Новітню модернізацію танка Т-64БВ зразка 2022 року випробовує «Харківський бронетанковий завод», який входить до складу державного концерну «Укроборонпром».

Т-64БВ зразка 2022 року отримав нові сучасні радіостанції… Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО, — вказав директор Харківського бронетанкового заводу Герман Сметанін.

Під час проведення капітального ремонту та модернізації бойову машину Т-64БВ на замовлення Міністерства оборони оснастили:

новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління,

протикумулятивними кормовими решітчастими екранами,

гумовими щитками на башті.

Також фахівцям вдалося вдосконалити паливну систему танка та встановити додатковий броньований захист паливних баків.

Нагадаємо, танк Т-64БВ є основним танком Збройних сил України та призначена для: