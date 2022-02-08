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Ракурс
Новітній танк Т-64БВ зразка 2022 року показала Україна

Новітній танк Т-64БВ зразка 2022 року показала Україна (ФОТО)

8 лют 2022, 18:58
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Новітню модернізацію танка Т-64БВ зразка 2022 року випробовує «Харківський бронетанковий завод», який входить до складу державного концерну «Укроборонпром».

Т-64БВ зразка 2022 року отримав нові сучасні радіостанції… Відтепер ця бойова машина має, зокрема, системи навігації, внутрішнього та зовнішнього зв’язку, які повністю відповідають стандартам НАТО, — вказав директор Харківського бронетанкового заводу Герман Сметанін.

Під час проведення капітального ремонту та модернізації бойову машину Т-64БВ на замовлення Міністерства оборони оснастили:

  • новими приладами спостереження та прицілювання третього покоління,

  • протикумулятивними кормовими решітчастими екранами,

  • гумовими щитками на башті.

Т-64БВ зразка 2022 року

Т-64БВ зразка 2022 року

Т-64БВ зразка 2022 року

Також фахівцям вдалося вдосконалити паливну систему танка та встановити додатковий броньований захист паливних баків.

Нагадаємо, танк Т-64БВ є основним танком Збройних сил України та призначена для:

  • посилення механізованих підрозділів у всіх видах загальновійськового бою,

  • прориву укріплених позицій,

  • знищення вогневих точок, техніки і живої сили противника,


    .

  • швидкої організації оборонних рубежів.

Т-64БВ зразка 2022 року

Джерело: Ракурс


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