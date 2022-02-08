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Ракурс
НАТО собирает министров обороны - названа дата

НАТО собирает министров обороны — названа дата встречи

8 фев 2022, 20:10
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НАТО собирает министров обороны стран, входящих в состав военно-политического союза. Встреча глав оборонных ведомств членов Североатлантического альянса состоится 16−17 февраля.

В преддверии заседания глав Минобороны — 15 февраля в 13.00 — генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проведет брифинг для прессы, который будет транслироваться в прямом эфире. Об этом сообщает пресс-центр альянса.

В то же время, как заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге 7 февраля, президент страны-агрессора РФ Владимир Путин продолжает накапливать у границ Украины дополнительные военные подразделения.

Речь идет не только о пехоте или гусеничной технике, но и об артиллерии и средствах дальнего огня, противовоздушной и противоракетной обороны и силах специальных операций. В его распоряжении полный комплект, и он продолжает развиваться с каждым днем, в том числе и за последние два дня, — цитирует Кирби «Голос Америки».


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Напомним, недавно CNN обнародовало перехваченные сообщения, полученные США, указывающие на то, что некоторые представители российского правительства обеспокоены масштабом расходов, связанных с возможным вторжением РФ в Украину. По данным CNN, отдельные чиновники из оборонного ведомства РФ не понимают, в чем состоит план игры Путина (по вторжению в Украину) и указывают на сложность его реализации.

Источник: Ракурс


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