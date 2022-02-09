Эммануэль Макрон и Владимир Путин, коллаж: Pikabu

https://racurs.ua/n166819-makron-ozvuchil-putinu-nesoglasovannye-s-nato-predlojeniya-po-ukraine-daily-mail.html

Ракурс

Эммануэль Макрон, президент Франции, во время недавней встречи с российским лидером Владимиром Путиным сделал ему несколько предложений по Украине, не согласованных с союзниками Парижа.

Об этом со ссылкой на свои источники утверждает британское издание Daily Mail.

Так, по информации издания, Макрон предложил закрепить за Украиной нейтральный статус, исключающий для нашего государства возможность вступления в НАТО.

При этом Макрон «ни с кем не консультировался» по своим инициативам, отмечает высокопоставленный правительственный источник издания.

Он делает свое дело, мы не знаем, что происходит. Он вышел за рамки позиции НАТО. Но это интересно, — отметил собеседник издания.

Хотя предложение Макрона относительно нейтрального статуса Украины не поддерживается ни НАТО, ни украинскими властями, после встречи в Киеве, куда президент Франции прибыл после визита к Путину, Макрон сказал, что видит «возможность» переговоров с Москвой и Украиной и «конкретные практические решения» для предотвращения войны.

.

Напомним, Макрон во время недавней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил о необходимости «нового порядка, который бы устроил всех на континенте».

Источник: Daily Mail