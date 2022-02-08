Макрон и Путин «сыграли в аэрохоккей» - встречу высмеяли мемами

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Ракурс

Эммануэль Макрон и Владимир Путин провели переговоры в Москве 7 февраля. Соцсети высмеяли президента страны-агрессора России и лидера Франции за то, что они сидели на расстоянии нескольких метров во время кризисных переговоров об Украине.

Мемы демонстрируют, как Путин и Макрон играют в бадминтон, чтобы «решить судьбу Украины». Также президенту Франции пользователи дорисовали мегафон, чтобы Путин мог услышать его за другим концом стола.

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Напомним, Путин вчера заявил, что у России и Франции «общая обеспокоенность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе». Визит Макрона — первая поездка топ-политика Запада в Москву после того, как Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.

Макрон 8 февраля прилетел в Киев, где встретился с президентом Владимиром Зеленским. Это был первый визит лидера Франции в Украину за последние 24 года. После встреч с Зеленским и Путиным Макрон отправится в Берлин, где запланированы переговоры лидеров Германии, Франции и Польши о безопасности в Европе.