Макрон і Путін “зіграли в аерохокей” - зустріч висміяли мемами

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Еммануель Макрон і Володимир Путін провели переговори у Москві 7 лютого. Соцмережі висміяли президента країни-агресора Росії та лідера Франції за те, що вони сиділи на відстані кількох метрів під час кризових переговорів щодо України.

Меми демонструють, як Путін і Макрон грають у бадмінтон, щоб «вирішити долю України». Також президенту Франції користувачі домалювали мегафон, щоб Путін міг почути його на іншому кінці столу.

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Нагадаємо, Путін вчора заявив, що Росія і Франція мають «загальну занепокоєність з приводу того, що відбувається у сфері безпеки в Європі». Візит Макрона — перша поїздка топ-політика Заходу до Москви після того, як Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.

Макрон 8 лютого прилетів Києва, де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Це був перший візит лідера Франції до України за роки. Після зустрічей із Зеленським і Путіним Макрон вирушить до Берліна, де заплановані переговори лідерів Німеччини, Франції та Польщі щодо безпеки в Європі.