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500 грн за бустер - дату выделения денег утвердил Кабмин

500 грн за бустер — дату выделения денег утвердил Кабмин

9 фев 2022, 13:24
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500 грн за вакцинацию от коронавируса бустерной дозой украинцы смогут получить с 14 марта. Об этом 9 февраля на заседании Кабинета министров сообщил премьер Денис Шмигаль.

Правительство сегодня приняло решение внести изменения в постановление «Некоторые вопросы оказания помощи в рамках программы «єПідтримка», которыми предусмотрено следующее:

  • предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн при получении бустерной дозы вакцинации;

  • предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью I и II группы, которые находятся на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, помощи в размере 1 тыс. грн для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг;


    .

  • увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет.

Источник: Ракурс


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