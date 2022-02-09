500 грн за бустер - дату выделения денег утвердил Кабмин

https://racurs.ua/n166818-500-grn-za-buster-datu-vydeleniya-deneg-utverdil-kabmin.html

Ракурс

500 грн за вакцинацию от коронавируса бустерной дозой украинцы смогут получить с 14 марта. Об этом 9 февраля на заседании Кабинета министров сообщил премьер Денис Шмигаль.

Правительство сегодня приняло решение внести изменения в постановление «Некоторые вопросы оказания помощи в рамках программы «єПідтримка», которыми предусмотрено следующее: