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500 грн за бустер - дату выделения денег утвердил Кабмин
500 грн за бустер — дату выделения денег утвердил Кабминhttps://racurs.ua/n166818-500-grn-za-buster-datu-vydeleniya-deneg-utverdil-kabmin.htmlРакурс
500 грн за вакцинацию от коронавируса бустерной дозой украинцы смогут получить с 14 марта. Об этом 9 февраля на заседании Кабинета министров сообщил премьер Денис Шмигаль.
Правительство сегодня приняло решение внести изменения в постановление «Некоторые вопросы оказания помощи в рамках программы «єПідтримка», которыми предусмотрено следующее:
предоставление дополнительной помощи в размере 500 грн при получении бустерной дозы вакцинации;
предоставление лицам в возрасте от 60 лет и лицам с инвалидностью I и II группы, которые находятся на учете в централизованном банке данных по проблемам инвалидности, помощи в размере 1 тыс. грн для приобретения лекарственных средств и оплаты стоимости жилищно-коммунальных услуг;.
увеличение срока действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счет.