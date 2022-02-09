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Ракурс
500 грн за бустер — дату виділення коштів затвердив уряд

500 грн за бустер — дату виділення коштів затвердив уряд

9 лют 2022, 13:24
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500 грн за вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою українці зможуть отримати з 14 березня. Про це 9 лютого під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Уряд сьогодні прийняв рішення внести зміни до постанови «Деякі питання надання допомоги в рамках програми „єПідтримка“», якими передбачив наступне:

  • надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації;

  • надання особам віком від 60 років та особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг;

  • збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев’яти місяців з дня зарахування коштів на рахунок.


.

Передбачається внесення змін до порядку надання допомоги «єПідтримка» та порядку використання коштів шляхом того, щоб змінити її, дати можливість придбати ліки особам з інвалідністю I та II групи, здійснювати оплату послуг ЖКГ громадянам від 60 років та особам з інвалідністю I та II групи та надати додаткову допомогу у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози, — сказала міністр економіки Юлія Свириденко під час презентації постанови.

Джерело: Ракурс


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