500 грн за бустер — дату виділення коштів затвердив уряд

https://racurs.ua/ua/n166818-500-grn-za-buster-datu-vydilennya-koshtiv-zatverdyv-uryad.html

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500 грн за вакцинацію від коронавірусу бустерною дозою українці зможуть отримати з 14 березня. Про це 9 лютого під час засідання Кабінету міністрів повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Уряд сьогодні прийняв рішення внести зміни до постанови «Деякі питання надання допомоги в рамках програми „єПідтримка“», якими передбачив наступне:

надання додаткової допомоги у розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації;

надання особам віком від 60 років та особам з інвалідністю І та ІІ групи, що перебувають на обліку в централізованому банку даних з проблем інвалідності, допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів та оплати вартості житлово-комунальних послуг;

збільшення строку дії рахунку для отримання допомоги, а також строку використання допомоги з чотирьох до дев’яти місяців з дня зарахування коштів на рахунок.

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