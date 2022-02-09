У "Дію" додали опцію для учасників Революції гідності та ветеранів ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n166817-u-diu-dodaly-opciu-dlya-uchasnykiv-revoluciyi-gidnosti-ta-veteraniv-zsu.html

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Посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції гідності можна буде отримати в застосунку «Дія».

На засіданні 9 лютого Кабінет міністрів підтримав це нововведення. Електронне посвідчення буде використовуватися як аналог відповідного документа у формі книжечки.

Електронне посвідчення може пред’являтися без додаткового посвідчення у паперовій формі, а також без документа, що посвідчує особу.

Внесено зміни до ряду постанов Кабінету міністрів України з метою запровадження механізму отримання електронного посвідчення ветерана війни або постраждалого учасника Революції гідності за допомогою засобів Єдиного вебпорталу електронних послуг (портал «Дія»), — написав у своїх соцмережах представник уряду в Раді Тарас Мельничук.

Верховна Рада 14 грудня 2021 року проголосувала за запровадження електронного посвідченя ветерана. За таке рішення проголосували 310 народних депутатів. Цим документом внесли зміни щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів.