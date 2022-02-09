В «Дію» добавили опцию для участников Революции достоинства и ветеранов ВСУ

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Удостоверение ветерана войны или пострадавшего участника Революции достоинства можно получить в приложении «Дія».

На заседании 9 февраля Кабинет министров поддержал это нововведение. Электронное удостоверение будет использоваться как аналог соответствующего документа в форме книжечки.

Электронное удостоверение может предъявляться без дополнительного удостоверения в бумажной форме, а также без документа, удостоверяющего личность.

Внесены изменения в ряд постановлений Кабинета министров Украины с целью внедрения механизма получения электронного удостоверения ветерана войны или пострадавшего участника Революции достоинства с помощью средств Единого вебпортала электронных услуг (портал «Дія»), — написал в своих соцсетях представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

Верховная Рада 14 декабря 2021 года проголосовала за введение электронного удостоверения ветерана. За это решение проголосовали 310 народных депутатов. Этим документом внесли изменения по усовершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов.

Благодаря этому документу планируется наладить автоматизированный обмен информацией между Единым государственным реестром ветеранов войны и другими справочными системами и базами данных.

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Отметим, что электронное удостоверение ветерана можно добавить в перечень документов в приложении «Дія». В электронном варианте будет та же информация, что и в бумажном. Также присутствует уникальный идентификатор или QR-код.

Удостоверение можно будет сформировать бесплатно. Электронный документ будет служить безоговорочным подтверждением статуса для получения льгот и компенсаций.