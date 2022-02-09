Вторжение России – еще одна страна готова принять беженцев из Украины

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Вторжение России в Украину не исключает Эстония, которая готова в случае новой российской агрессии, разместить до 2 тыс. украинских беженцев.

Такие цифры озвучила министр социальной защиты страны Сигне Рийсало, сообщает издание ERR.

В обычное время Эстония готова принять в рамках международной защиты до 100 человек, но в случае чрезвычайной ситуации мы имеем возможность обеспечить проживанием до 2 тыс. человек, — отметила министр.

Она также сказала, что не верит, что в Эстонию могут приехать 20 тыс. граждан Украины. Размещение такого количества людей она назвала «маловероятным».

Но если они будут, мы будем искать для них дополнительное жилье. И мы активно над этим работаем, — добавила министр.

Ранее власти Польши заявили, что ожидают до миллиона беженцев из Украины в случае российского вторжения.

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Напомним, по данным американских СМИ, Россия сосредоточила у границ Украины около 70% сил и средств, необходимых для полномасштабного военного вторжения.

Источник: ERR