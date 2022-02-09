Вторгнення Росії — ще одна країна готова прийняти біженців з Україниhttps://racurs.ua/ua/n166816-vtorgnennya-rosiyi-sche-odna-krayina-gotova-pryynyaty-bijenciv-z-ukrayiny.htmlРакурс
Вторгнення Росії в Україну не відкидає Естонія, яка готова у випадку нової російської агресії, розмістити до 2 тис. українських біженців.
Такі цифри озвучила міністр соціального захисту країни Сігне Рійсало, повідомляє видання ERR.
У звичайний час Естонія готова прийняти в рамках міжнародного захисту до 100 осіб, але на випадок надзвичайної ситуації ми маємо можливість забезпечити проживанням до 2 тис. осіб, — зазначила міністр.
Вона також сказала, що не вірить, що в Естонію можуть приїхати 20 тис. громадян України. Розміщення такої кількості людей вона назвала «малоймовірним».
Але якщо вони будуть, ми, звичайно, шукатимемо для них додаткове житло. І ми активно над цим працюємо, — додала міністр.
Раніше влада Польщі заявила, що очікує до мільйона біженців з України у випадку російського вторгнення.
Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Росія зосередила біля кордонів України близько 70% сил та засобів, необхідних для повномасштабного військового вторгнення.
Джерело: ERR