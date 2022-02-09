Вторгнення Росії – ще одна країна готова прийняти біженців з України

https://racurs.ua/ua/n166816-vtorgnennya-rosiyi-sche-odna-krayina-gotova-pryynyaty-bijenciv-z-ukrayiny.html

Ракурс

Вторгнення Росії в Україну не відкидає Естонія, яка готова у випадку нової російської агресії, розмістити до 2 тис. українських біженців.

Такі цифри озвучила міністр соціального захисту країни Сігне Рійсало, повідомляє видання ERR.

У звичайний час Естонія готова прийняти в рамках міжнародного захисту до 100 осіб, але на випадок надзвичайної ситуації ми маємо можливість забезпечити проживанням до 2 тис. осіб, — зазначила міністр.

Вона також сказала, що не вірить, що в Естонію можуть приїхати 20 тис. громадян України. Розміщення такої кількості людей вона назвала «малоймовірним».

Але якщо вони будуть, ми, звичайно, шукатимемо для них додаткове житло. І ми активно над цим працюємо, — додала міністр.

Раніше влада Польщі заявила, що очікує до мільйона біженців з України у випадку російського вторгнення.

.

Нагадаємо, за даними американських ЗМІ, Росія зосередила біля кордонів України близько 70% сил та засобів, необхідних для повномасштабного військового вторгнення.

Джерело: ERR