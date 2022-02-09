МЗС Словаччини відреагувало на осквернення прапора України

https://racurs.ua/ua/n166815-mzs-slovachchyny-vidreaguvalo-na-oskvernennya-prapora-ukrayiny.html

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Прапор України облив водою під час позачергового засідання парламенту Словаччини 8 лютого проросійський депутат з ультраправої «Народної партії Наша Словаччина» Андрей Медвецьки. За ці дії довелося вибачатися очільнику Міністерства закордонних справ Словаччини Івану Корчоку, який в той час перебував з візитом у Києві.

За словами Корчока, Словаччина вибачилась перед українською стороною за цей випадок. На його думку, інцидент стався через «істерію та залякування народу», у зв’язку з підписанням оборонної угоди зі США. Про це міністр написав на своїй Фейсбук-сторінці.

Кілька тижнів істерики та залякування людей через договір про оборону зі США перетворилися на повстання опозиції та екстремістів у парламенті. Дуже складно відрізнити, хто з них хто… Мені шкода і ще більше соромно, що це сталося під час моїх переговорів у Києві. Просимо вибачення дипломатичним чином, — написав Корчок.

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Також він пообіцяв провести розмову з опозицією у парламенті Словаччини.

Нагадаємо, вчора депутат від ультраправої партії Словаччини Андрей Медвецьки під час засідання парламенту облив водою прапор України та депутатів, які його тримали. Депутати від проросійських політсил SMER та «Народної партії Наша Словаччина» зривали засідання, блокували виступи представників влади та депутатів-опонентів через обговорення оборонної угоди зі США.