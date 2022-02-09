У справі про російські гранати для «Беркута» заочно арештували екс-міністра МВС

Під час Революції гідності, фото: twitter.com/mikekomar

https://racurs.ua/ua/n166814-u-spravi-pro-rosiyski-granaty-dlya-berkuta-zaochno-areshtuvaly-eks-ministra-mvs.html

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Суд в одній зі «справ Майдану» заочно арештував колишнього міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС України.

Таке рішення ухвалене в результаті завершення ДБР розслідування у справі про незаконне постачання з Росії гранат, які застосовувалися проти учасників Євромайдану у 2014 році. Про це повідомляють прес-служби ДБР та Офісу генпрокурора.

Від Росії 21 та 24 січня 2014 року надійшли 13 тис. 406 одиниць гранат російського виробництва:

ручні газові гранати «Дрейф-2»;

світло-шумові гранати «Заря-2», «Факел-С», «Пламя-М»;

ручні димові гранати.

Їх застосовували проти мітингувальників 18 та 19 лютого 2014 року, внаслідок чого було заподіяно тілесні ушкодження 127 особам.

Наголошуються, що ці гранати не входили до переліку спеціальних засобів, що перебували на озброєнні МВС України та не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей, проте застосовувалися міліцейськими спецпідрозділами «Беркуту» проти учасників акцій протесту в центрі Києва.

Також посадовці розтратили 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів, — додають у ДБР.

Зазначається, що цих колишніх керівників МВС підозрюють у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб та розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах (ч. 2 і ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (в редакції закону № 3207-VI від 07.04.2011), ч. 3 і ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу).

Крім того, начальник Департаменту матеріального забезпечення МВС України також підозрюється у пособництві незаконному перешкоджанню проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій під час Революції гідності (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 Кримінального кодексу).

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Це виразилось у застосуванні правоохоронцями вказаних спецзасобів до учасників акцій протесту та перевищенні при цьому службових повноважень. — додають у ДБР. — Внаслідок цього потерпілі отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Зазначається, що сторону захисту повідомлено про завершення досудового розслідування та надано доступ до його матеріалів для ознайомлення, після завершення якого обвинувальний акт буде направлено до суду.