Во время революции достоинства, фото: twitter.com/mikekomar

https://racurs.ua/n166814-po-delu-o-rossiyskih-granatah-dlya-berkuta-zaochno-arestovali-eks-ministra-mvd.html

Ракурс

Суд по одному из «дел Майдана» заочно арестовал бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, его заместителя и начальника Департамента материального обеспечения МВД Украины.

Такое решение принято в результате завершения ГБР расследования по делу о незаконных поставках из России гранат, применявшихся против участников Евромайдана в 2014 году. Об этом сообщают пресс-службы ГБР и Офиса генпрокурора.

От России 21 и 24 января 2014 года поступили 13 тыс. 406 единиц гранат российского производства:

ручные газовые гранаты «Дрейф-2»;

свето-шумовые гранаты «Заря-2», «Факел-С», «Пламя-М»;

ручные дымовые гранаты.

Их применяли против митингующих 18 и 19 февраля 2014 года, в результате чего были причинены телесные повреждения 127 лицам.

Отмечаются, что эти гранаты не входили в список специальных средств, которые находились на вооружении МВД Украины и не прошли экспертизы по возможности и порядку их применения к людям, однако применялись милицейскими спецподразделениями «Беркута» против участников акций протеста в центре Киева.

Также должностные лица растратили 1 млн грн бюджетных средств при растаможивании указанных спецсредств, — добавляют в ГБР.

Отмечается, что эти бывшие руководители МВД подозреваются в превышении власти по предварительному сговору группой лиц и растрате бюджетных средств в особо крупных размерах (ч. 2 и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365 (в редакции закона № 3207-VI от 07.04.2011), ч. 3 и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса).

Кроме того, начальник Департамента материального обеспечения МВД Украины также подозревается в пособничестве незаконному препятствованию проведению собраний, митингов, уличных походов и демонстраций во время Революции достоинства (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса).

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Это выразилось в применении правоохранителями указанных спецсредств к участникам акций протеста и превышении при этом служебных полномочий. — добавляют в ГБР. — В результате пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Отмечается, что сторону защиты уведомлено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к его материалам для ознакомления, после завершения которого обвинительный акт будет направлен в суд.