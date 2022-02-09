РФ стремится к реваншу за проигрыш в Холодной войне

https://racurs.ua/n166813-rf-stremitsya-k-revanshu-za-proigrysh-v-holodnoy-voyne.html

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Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в Холодной войне, поэтому сегодня нужно защищать не только Украину, а всю архитектуру безопасности Европы. Такое мнение высказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Испании Хосе Альбаресом.

Без преувеличения Россия пытается взять реванш за проигрыш СССР в холодной войне, поэтому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности Европы. От того, как европейское сообщество пройдет этот кризис, будет зависеть будущее безопасности Европы и каждой отдельной европейской страны, — заявил Кулеба.

Вместе с тем он заверил в существовании путей для урегулирования созданного Россией кризиса дипломатическим путем.

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Те санкции, которые были разработаны Европейским Союзом, — это тоже часть дипломатического пути. Санкции разработаны таким образом, чтобы они применялись при новой волне вооруженной агрессии России против Украины. Но позиция Украины также заключается в том, что за последние годы Россия прибегла к ряду грубых нарушений международного права и минских договоренностей, и за это ее тоже нужно наказывать санкциями, убежден главный дипломат Украины.

Кроме этого, министр напомнил о массовой паспортизации граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях.