Секс-скандал в университете Шевченко – ректор рассказал о фото со студентками

https://racurs.ua/n166812-seks-skandal-v-universitete-shevchenko-rektor-rasskazal-o-foto-so-studentkami.html

Ракурс

Секс-скандал прогремел в Киевском национальном университете им. Шевченко (КНУ). Ректора обвинили в сексуальных связях со студентками.

В сети анонимно опубликовали скриншоты переписки якобы Владимира Бугрова со студентками — на них фото полового органа, Бугров занимается групповым сексом со студентками и обсуждает с ними вопросы, связанные с работой университета.

Ректор несколько дней опровергал якобы «слив переписки», а 9 февраля пригласил к себе журналистов. Он утверждает, что скандал — часть гибридной провокации против него и университета и грязная информационная атака.

Бугров заверил, что переписка с сексуальным контекстом, которое распространяются в сети, его не касается и он не имел половых отношений со студентками, сообщает «Укринформ».

Бугров также напомнил, что в конце 2021 года комиссия сообщила результаты ревизии Государственной аудиторской службы, которая проходила в течение года. В заключении комиссии описаны нарушения в деятельности университета за период с 2018 года.

Киотский протокол, застройка университетской территории, являющейся собственностью государства, нецелевое использование бюджетных средств… И это только часть (!), общеизвестные темы некоторых бывших управленцев. Внешняя проверка показала, что в совершенном виновны конкретные лица. Ради своего спасения меня, моих близких и коллег за последний месяц запугивали, обливали грязью, взламывали аккаунты, и всячески давили, чтобы я ушел с должности ректора, — написал ректор в своих соцсетях.

Он рассказал, что средой его дискредитации были email-рассылки, информационные сливные бачки и Telegram. В мессенджере даже создали несколько фейковых аккаунтов.

Кроме того, Бугров опроверг распространяемую информацию о возможном употреблении наркотических веществ, показав результаты исследований одной из частных медицинских лабораторий. Он обратился в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств этого дела.

С начала февраля 2022 года в сети распространялась информация с перепиской сексуального характера между ректором КНУ и студентками университета.

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Источник: «Укринформ»