Секс-скандал в університеті Шевченка - ректор розповів про фото зі студентками

https://racurs.ua/ua/n166812-seks-skandal-v-universyteti-shevchenka-rektor-rozpoviv-pro-foto-zi-studentkamy.html

Ракурс

Секс-скандал прогримів в Київському національному університеті ім. Шевченка (КНУ). Ректора звинуватили у сексуальних зв’язках із студентками.

У мережі анонімно опублікували скріншоти листування нібито Володимира Бугрова із студентками — на них фото статевого органа, Бугров буцімто займається груповим сексом зі студентками та обговорює з ними питання, пов’язані з роботою університету.

Ректор декілька днів спростовував буцімто «злив листування», а 9 лютого запросив до себе журналістів. Він переконує, що скандал — частина гібридної провокації проти нього та університету і брудна інформаційна атака.

Бугров запевнив, що листування з сексуальним контекстом, яке поширюються в мережі, його не стосуються його і він не мав статевих стосунків зі студентками, повідомляє «Укрінформ».

Бугров також пригадав, що наприкінці 2021 року повідомили результати ревізії Державної аудиторської служби, яка відбувалася упродовж року. У висновках описані порушення у діяльності університету за період з 2018 року.

Кіотський протокол, забудова університетської території, яка є власністю держави, нецільове використання бюджетних коштів… І це тільки частина (!), загальновідомі теми про деяких колишніх управлінців. Зовнішня перевірка засвідчила, що у скоєному винні конкретні особи. Задля свого спасіння мене, моїх близьких і колег упродовж останнього місяця залякували, обливали брудом, зламували акаунти, і всіляко тиснули, щоб я пішов з посади ректора, — написав ректор у своїх соцмережах.

Він розповів, що середовищем його дискредитації були email-розсилки, «інформаційні зливні бачки» і Telegram. В месенджері навіть створили декілька фейкових акаунтів.

Крім того, Бугров спростував поширювану інформацію щодо можливого вживання наркотичних речовин, показавши результати досліджень однієї з приватних медичних лабораторій. Він звернувся до правоохоронних органів для з’ясування обставин цієї справи.

З початку лютого 2022 року у мережі поширювалася інформація з листуванням сексуального характеру начебто між ректором КНУ та студентками університету.

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Джерело: «Укрінформ»