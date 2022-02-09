Крах «фінляндизації» – депутат подав у відставку через твіт про Україну і НАТО. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n166811-krah-finlyandyzaciyi-deputat-podav-u-vidstavku-cherez-tvit-pro-ukrayinu-i-nato.html

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Україна не може стати членом НАТО, вважає глава комітету із закордонних справ парламенту Фінляндії Міка Ніікко. Після скандальних заяв політик був змушений подати у відставку.

Така позиція депутата не збігається з зовнішньополітичною позицією Фінляндії. Про це інформує видання Yle.

В опублікованому твіті Ніікко заявив, що президенту Франції Еммануелю Макрону слід прямо сказати, що Україна не може стати членом НАТО.

Пізніше депутат вибачився за свою заяву. Він уточнив, що мав на увазі, що перспектива вступу України до Північноатлантичного військового альянсу «нереалістична».

Я дуже необережно сформулював цей пост у Twitter, про що шкодую. Коментувати, чи зможе Україна подати заявку на членство в НАТО, не збирався. Україна має повне право ухвалювати власні рішення, — прокоментував Ніікко.

Зазначимо, що Фінляндія не є членом НАТО, проте має в Альянсі статус партнера розширених можливостей і заявляє, що має право подати заявку на вступ, якщо захоче. Водночас міністр закордонних справ Фінляндії заявляв, що країна наразі не планує вступати в НАТО.

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Нагадаємо, в парламенті Словаччини облили водою прапор України. Інцидент за участі проросійського депутата від ультраправої «Народної партії Наша Словаччина» Андрея Медвецьки стався під час позачергового засідання законодавчого органу сусідньої країни.

Джерело: Yle