Саакашвілі співає Гімн України на суді у Грузії

https://racurs.ua/ua/n166810-saakashvili-spivaie-gimn-ukrayiny-na-sudi-u-gruziyi-video.html

Ракурс

Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії, під час засідання у суді Тбілісі заспівав Гімн України. Політик, який має громадянство України, заспівав український славень під час засідання Тбіліського міського суду 9 лютого.

Саакашвілі розгорнув український прапор, який, з його слів, йому надіслали українські парламентарі. Про це повідомляє Грузія Online.

Сьогодні у суді Тбілісі триває процес над обвинуваченими у розтраті бюджетних коштів у великому розмірі («справа про піджаки») групою осіб, до складу якої входив Саакашвілі та екс-голова Спеціальної служби державної охорони Теймураза Джанашиї.

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Прокуратура Грузії інкримінує обвинуваченим розтрату бюджетних коштів у великому розмірі групою осіб. Йдеться про понад 3 млн дол.

Нагадаємо, торік 20 жовтня Саакашвілі був офіційно обвинувачений у незаконному перетині кордону, який, за даними слідства, він здійснив 28 вересня, коли таємно прибув до грузинського порту Поті з України на судні, яке перевозило вантажівку з молочною продукцією.