Саакашвили поет Гимн Украины на суде в Грузии

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Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, во время заседания в суде Тбилиси спел Гимн Украины. Политик, который имеет гражданство Украины, спел украинский славень во время заседания Тбилисского городского суда 9 февраля.

Саакашвили развернул украинский флаг, присланный, по его словам, украинскими парламентариями. Об этом сообщает Грузия Online.

Сегодня в суде Тбилиси продолжается процесс над обвиняемыми в растрате бюджетных средств в большом размере («дело о пиджаках») группой лиц, в состав которой входили Саакашвили и экс-глава Специальной службы государственной охраны Теймураз Джанашии.

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Прокуратура Грузии инкриминирует обвиняемым растрату бюджетных средств в крупном размере группой лиц. Речь идет о более чем 3 млн дол.

Напомним, в прошлом году 20 октября Саакашвили был официально обвинен в незаконном пересечении границы, который, по данным следствия, он совершил 28 сентября, когда тайно прибыл в грузинский порт Поти из Украины на судне, перевозившем груз с молочной продукцией.