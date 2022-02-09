В Украине разрешили открывать электронные больничные без визита к врачу, фото: «Профессиональные издания»

https://racurs.ua/n166809-e-bolnichnyy-bez-vizita-k-vrachu-razreshili-otkryvat-v-ukraine-detali.html

Ракурс

В Украине разрешили без визита к врачу открывать электронный больничный пациентам, имеющим признаки гриппа, COVID-19 или других респираторных инфекций.

Соответствующий приказ № 233 об особенностях формирования медицинских заключений в отдельных случаях был разработан в Министерстве здравоохранения, он уже прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции. Об этом сегодня, 9 февраля, во время брифинга сообщил глава ведомства Виктор Ляшко.

В случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или ОРВИ пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по дальнейшей тактике лечения, — отметил министр. — По результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до пяти дней, которое и является основанием для открытия электронного больничного.

Если же болезнь будет продолжаться дольше, пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения в рамках этого случая заболевания, добавил Ляшко.

.