В Україні дозволили відкривати електронні лікарняні без візиту до лікаря, фото: «Професійні видання»

https://racurs.ua/ua/n166809-e-likarnyanyy-bez-vizytu-do-likarya-dozvolyly-vidkryvaty-v-ukrayini-detali.html

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В Україні дозволили без візиту до лікаря відкривати електронний лікарняний пацієнтам, які мають ознаки грипу, COVID-19 чи інших респіраторних інфекцій.

Відповідний наказ № 233 про особливості формування медичних висновків в окремих випадках розробили у Міністерстві охорони здоров’я, він вже пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції. Про це сьогодні, 9 лютого, під час брифінгу повідомив очільник відомства Віктор Ляшко.

У разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт може зателефонувати до свого лікаря і отримати від нього рекомендації щодо подальшої тактики лікування, — зазначив міністр. — За результатом такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до п’яти днів, який і є основою для відкриття електронного лікарняного.

Якщо ж хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для продовження строку своєї непрацездатності шляхом створення нового медичного висновку у межах цього випадку захворювання, додав Ляшко.

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