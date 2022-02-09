Допінг на Олімпіаді-2022 – росіяни потрапили у новий скандал. Фото: championat.com

https://racurs.ua/ua/n166808-doping-na-olimpiadi-2022-rosiyany-potrapyly-u-novyy-skandal.html

Ракурс

Олімпійські ігри-2022 в Пекіні не обійшлися без скандалу з російськими спортсменами, яких підозрюють у вживанні допінгу.

Тепер у РОК можуть забрати «золото», яке збірна виграла в командному турнірі з фігурного катання. Про це повідомляє Inside the Games.

Друге місце посіла команда США, третьою стала Японія. За даними видання, проблема виникла з тестом російського спортсмена, який він здав перед Олімпіадою. Ім’я порушника наразі не називають. Церемонію нагородження фігуристів поставили на паузу.

Також журналісти повідомляють, що чотири російські спортсмени, які виграли золото в командному турнірі з фігурного катання, 9 лютого не вийшли на тренування. Це Каміла Валієва, Марк Кондратюк, Анастасія Мішина та Олександр Галлямов.

Раніше представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що церемонію нагородження перенесли через необхідність отримання юридичної консультації від міжнародної федерації.

Американська журналістка Крістін Бреннан прокоментувала ситуацію, натякнувши, що допінг міг вживати Марк Кондратюк.

Мої джерела цікавляться, чому росіянин Марк Кондратюк не вийшов на тренування сьогодні. Завтра він має виступати з довільною програмою. Інші, за логікою, можуть пропустити тренування з огляду на те, що їхні змагання на Олімпіаді пройдуть пізніше, — написала Бреннан на своїй сторінці Twitter.

.



Як відомо, за попередні махінації з допінгом росіяни виступають на Олімпіаді в Пекіні без прапора, гімну і взагалі без назви своєї країни під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).

Джерело:Inside the Games