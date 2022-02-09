Хто в Європі підтримує Україну, показало опитування щодо війни з РФ

https://racurs.ua/ua/n166807-hto-v-ievropi-pidtrymuie-ukrayinu-pokazalo-opytuvannya-schodo-viyny-z-rf.html

Ракурс

Хто в Європі підтримує Україну, вказали результати опитування Європейської ради з міжнародної політики (ECFR) у семи країнах Європи. Понад половина мешканців Європи підтримують заступництво Євросоюзу чи НАТО за Україну, якщо Росія наважиться на нове вторгнення.

Допомогу Києву від ЄС або Північноатлантичного альянсу підтримують 60% опитаних. Ще близько половини респондентів вважають, що Україні також мають допомогти захищатись від агресора США, Німеччина чи Франція, пише німецька газета Suddeutsche Zeitung.

Найбільш чітко проукраїнські позиції демонструють мешканці сусідньої Польщі. Там більшість опитаних вважають, що Варшава має втрутитися на боці Києва, якщо відбудеться ескалація. Найменше з усіх так ставляться до конфлікту жителі Фінляндії.

Відповіді на запитання «Чи має моя країна захищати Україну?» розділилися так:

Так (Польща — 65%, Фінляндія — 21%);

Ні (Фінляндія — 54%, Польща — 25%);

Не знаю (Франція — 26%, Польща — 10%).

Німці, італійці, поляки та румуни вважають за краще, щоб на загрозу реагував блок НАТО, а фіни, французи та шведи — щоб ЄС.

На запитання «Хто має захищати Україну у разі вторгнення Росії?» (Кольори: червоне — «ні», сіре — «не знаю», блакитне — «так») респонденти відповіли:

Аналітики ECFR пишуть, що російського лідера Володимира Путіна «має здивувати», що багато хто в Європі «явно готовий стати на захист України». Видання вказує, якщо стягування російських військ до України стурбує європейців, «план Путіна не спрацює".

На запитання «Наскільки велика ймовірність вторгнення Росії в Україну у 2022 році?» (Кольори: темно-червоне — «дуже ймовірно», червоне — «досить ймовірно», сіре — «не знаю», блідо-блакитне — «малоймовірно», блакитне — «вкрай малоймовірно») опитані відповіли наступним чином:

.

Нагадаємо, опитування проводилося наприкінці січня 2022 року серед 5529 респондентів. Похибка не вище 3−5%.

Джерело: «ЛІГА»