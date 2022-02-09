Найперспективніша лижниця Білорусі виїхала з країни з родиною через загрозу репресій

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Білоруська лижниця Дар’я Долідович та її батько та тренер Сергій Долідович поїхали з країни.

Про це лижник повідомив у своїй сторінці у Фейсбук. Раніше лижниці Світлана Андріюк і Дар’я Долідович заявили в інтерв’ю агентству Reuters, що влада Білорусі звинуватила їх у підтримці опозиції та усунула від участі у змаганнях.

У листопаді 2021 року голова Білоруської федерації лижних перегонів Олександр Дорохович розпорядився усунути Андріюк та Долідович від участі у міжнародних змаганнях та національних зборах, розповіли спортсменки. А через місяць Білоруська лижна спілка відкликала їхні ліцензії, необхідні для участі у змаганнях, які проводить Міжнародна федерація лижного спорту (FIS).

Причиною усунення Дар’ї Долідович, за її словами, стали політичні погляди її батька та тренера Сергія Долідовича, який сім разів брав участь в Олімпійських іграх та брав участь у протестах проти Олександра Лукашенка. Спортсменка стверджує, що сама вона не зробила нічого, що могло б вартувати їй участі в Іграх у Пекіні.

У розмові з Reuters Сергій Долідович повідомив, що звільнився з національного тренерського центру після того, як на нього чинили тиск через підтримку опозиції.

Держава більше не може впливати на мене. Це можна зробити лише через мою дочку, — сказав він.

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Долідович, відомий білоруський лижник, який брав участь у семи Олімпійських іграх, не приховував своєї політичної позиції: наприклад, він відверто розповідав, що не голосував за Лукашенка на президентських виборах 2020 року. З того часу у нього почалися проблеми з доступом до змагань. Він розповідав про негласну заборону на участь його самого та його групи, яку він тренує, у змаганнях та зборах за кордоном. Двічі він брав відпустку власним коштом і за свої гроші возив спортсменів на закордонні змагання.

За словами чоловіка, ще три місяці тому він «навіть у страшному сні не міг уявити», що зрештою залишить свою країну.