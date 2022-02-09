Самая перспективная лыжница Беларуси выехала из страны из-за угрозы репрессий

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Ракурс

Белорусская лыжница Дарья Долидович и ее отец и тренер Сергей Долидович уехали из страны.

Об этом лыжник сообщил в своей странице в Фейсбук. Ранее лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович заявили в интервью агентству Reuters, что власти Беларуси обвинили их в поддержке оппозиции и отстранили от участия в соревнованиях.

В ноябре 2021 года председатель Белорусской федерации лыжной гонки Александр Дорохович распорядился отстранить Андриюк и Долидович от участия в международных соревнованиях и национальных собраниях, рассказали спортсменки. Уже через месяц Белорусский лыжный союз отозвал их лицензии, необходимые для участия в соревнованиях, проводимых Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

Причиной отстранения Дарьи Долидович, по ее словам, стали политические взгляды отца и тренера Сергея Долидовича, который семь раз ездил на Олимпийские игры и участвовал в протестах против Александра Лукашенко. Спортсменка утверждает, что сама она не сделала ничего, что могло бы стоить ей участия в Играх в Пекине.

В разговоре с Reuters Сергей Долидович сообщил, что уволился из национального тренерского центра после того, как на него оказывали давление из-за поддержки оппозиции.

Государство больше не может влиять на меня. Это можно сделать только из-за моей дочери, — сказал он.

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Долидович, известный белорусский лыжник, участвовавший в семи Олимпийских играх, не скрывал своей политической позиции: например, он откровенно рассказывал, что не голосовал за Лукашенко на президентских выборах 2020 года.

С этого времени у него начались проблемы с доступом к соревнованиям. Он рассказывал о негласном запрете на участие его самого и его тренировочной группы в соревнованиях и сборах за рубежом. Дважды он брал отпуск за свой счет и за свои деньги возил спортсменов на зарубежные соревнования.