Карантин в Украине. Фото: Укринформ

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Карантин в Украине может усилиться во многих областях из-за быстрого распространения коронавируса. По состоянию на 9 февраля уровень заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 1 тыс. 224 на 100 тыс. населения.

Несмотря на высокие показатели заболеваемости, только две области находятся в «красной» зоне — Ивано-Франковская и Ровенская. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

На желтом уровне держатся Запорожская, Кировоградская и Полтавская области. Все остальные регионы разместились в «оранжевой» зоне.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в:

Житомирской области — 2 тыс. 196,

Сумской области — 2 тыс. 81,

Хмельницкой области — 2 тыс. 88

Ровенской области — 2 тыс.

Показатель уровня госпитализаций превышен в 15 регионах. Загруженность коек с кислородом по стране составляет 42,2% при определенном показателе 65%.

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Уровень госпитализаций в Украине составляет 67,9 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

Напомним, 11 февраля еще три области перейдут в «красную» зону. Речь идет о Закарпатье, Луганской и Хмельницкой областях, где с пятницы будет действовать красный уровень эпидемической опасности.