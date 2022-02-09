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Ракурс
СБУ во время учений обнаружила на Донбассе реальный схрон, фото: СБУ

Настоящий арсенал СБУ нашла во время учений на Донбассе (ФОТО)

9 фев 2022, 11:13
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СБУ во время контрдиверсионных учений на Донбассе обнаружила настоящий тайник с оружием и боеприпасами.

По предварительным сведениям, этот схрон обустроили члены российско-гибридных войск для диверсий и сопротивления силам АТО\ООС, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Тайник был обнаружен в подвале заброшенного здания. Из него изъяли:

  • 1 тыс. 766 патронов калибра 7,62 мм;
  • три заряда к РПГ-7;
  • две гранаты ВОГ-25;
  • три гранаты РГД;
  • три запала УЗРГМ;
  • 46 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК калибра 12,7 мм.

Изъятые средства поражения переданы взрывотехникам ГСЧС для утилизации, — отмечают в СБУ.


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СБУ во время учений обнаружила на Донбассе реальный схрон, фото: СБУ

Напомним, в сентябре 2021 года СБУ во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области обнаружила реальный схрон с боевыми средствами поражения, обустроенный вблизи магистральных путей железнодорожной станции «Дружковка».

Источник: Ракурс


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