СБУ во время учений обнаружила на Донбассе реальный схрон, фото: СБУ

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Ракурс

СБУ во время контрдиверсионных учений на Донбассе обнаружила настоящий тайник с оружием и боеприпасами.

По предварительным сведениям, этот схрон обустроили члены российско-гибридных войск для диверсий и сопротивления силам АТО\ООС, сообщает пресс-центр спецслужбы.

Тайник был обнаружен в подвале заброшенного здания. Из него изъяли:

1 тыс. 766 патронов калибра 7,62 мм;

три заряда к РПГ-7;

две гранаты ВОГ-25;

три гранаты РГД;

три запала УЗРГМ;

46 патронов к крупнокалиберному пулемету ДШК калибра 12,7 мм.

Изъятые средства поражения переданы взрывотехникам ГСЧС для утилизации, — отмечают в СБУ.

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Напомним, в сентябре 2021 года СБУ во время проведения контрдиверсионных учений в Донецкой области обнаружила реальный схрон с боевыми средствами поражения, обустроенный вблизи магистральных путей железнодорожной станции «Дружковка».