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СБУ під час навчань виявила на Донбасі реальний схрон, фото: СБУ

Справжній арсенал СБУ знайшла під час навчань на Донбасі (ФОТО)

9 лют 2022, 11:13
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СБУ під час контрдиверсійних навчань на Донбасі виявила справжній схрон зі зброєю та боєприпасами.

За попередніми відомостями, цей схрон облаштували члени російсько-гібридних військ для здійснення диверсій та спротиву силам АТО\ООС, повідомляє прес-центр спецслужби.

Схованку було виявлено у підвалі покинутої будівлі. З неї вилучили:

  • 1 тис. 766 патронів калібру 7,62 мм;
  • три заряди до РПГ-7;
  • дві гранати ВОГ-25;
  • три гранати РГД;
  • три запали УЗРГМ;
  • 46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 мм.

Вилучені засоби ураження передано вибухотехнікам ДСНС для утилізації, — зазначають в СБУ.


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СБУ під час навчань виявила на Донбасі реальний схрон, фото: СБУ

Нагадаємо, у вересні 2021 року СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань на Донеччині виявила реальний схрон із бойовими засобами ураження, облаштований поблизу магістральних колій залізничної станції «Дружківка».

Джерело: Ракурс


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