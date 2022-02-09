СБУ під час навчань виявила на Донбасі реальний схрон, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n166804-spravjniy-arsenal-sbu-znayshla-pid-chas-navchan-na-donbasi-foto.html

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СБУ під час контрдиверсійних навчань на Донбасі виявила справжній схрон зі зброєю та боєприпасами.

За попередніми відомостями, цей схрон облаштували члени російсько-гібридних військ для здійснення диверсій та спротиву силам АТО\ООС, повідомляє прес-центр спецслужби.

Схованку було виявлено у підвалі покинутої будівлі. З неї вилучили:

1 тис. 766 патронів калібру 7,62 мм;

три заряди до РПГ-7;

дві гранати ВОГ-25;

три гранати РГД;

три запали УЗРГМ;

46 патронів до великокаліберного кулемета ДШК калібру 12,7 мм.

Вилучені засоби ураження передано вибухотехнікам ДСНС для утилізації, — зазначають в СБУ.

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Нагадаємо, у вересні 2021 року СБУ під час проведення контрдиверсійних навчань на Донеччині виявила реальний схрон із бойовими засобами ураження, облаштований поблизу магістральних колій залізничної станції «Дружківка».