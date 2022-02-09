Посольству США пропонують переїхати в Івано-Франківськ

https://racurs.ua/ua/n166803-posolstvu-ssha-proponuut-pereyihaty-v-ivano-frankivsk.html

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Посольство США готовий прийняти Івано-Франківськ у разі повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну. Про це заявив міський голова Руслан Марцінків.

Зі слів мера, дипломатичну установу США в Івано-Франківську можуть розмістити в будівлі Локомотивно-ремонтного заводу.

Ми готові до прийому посольств, до прийому інших юридичних осіб, які готові переїжджати у наше місто та Західну Україну, — заявив Марцінків у відеозверненні.

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8 лютого у ЗМІ з’явилось повідомлення, що американське диппредставництво у Києві розглядає різні варіанти на випадок можливого нападу Росії, зокрема й можливість переїзду у західні області.

Нагадаємо, нещодавно американське видання BuzzFeed написало, що посольство США може переїхати з Києва в західні регіони. Наразі посольство не ухвалило жодних рішень. BuzzFeed також вказує, що «Західна Україна готується до напливу біженців, якщо почнеться війна з Росією. Люди та компанії починають шукати безпечний притулок ближче до військ НАТО та країн ЄС».