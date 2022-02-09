Японія допоможе Європі з газом в разі російського вторгнення в Україну

Японія допоможе Європі впоратися з нестачею газу

https://racurs.ua/ua/n166801-yaponiya-dopomoje-ievropi-z-gazom-v-razi-rosiyskogo-vtorgnennya-v-ukrayinu.html

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Влада Японії планує перенаправити частину скрапленого природного газу (СПГ), який імпортується до країни, до європейських держав, котрі намагаються забезпечити запаси енергоносіїв в умовах зростання напруженості довкола України.

Цей незвичайний крок робиться на запит адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє японський телеканал NHK з посиланням на власні джерела.

Уряд Японії має намір забезпечити стабільні внутрішні поставки, а потім спробувати допомогти країнам Європи, звернувшись із проханням про сприяння до енергетичних компаній, що працюють із СПГ, — зазначає видання.

Раніше США та їхні європейські союзники дали зрозуміти, що можуть запровадити санкції щодо РФ, якщо остання здійснить масштабне вторгнення на територію України. Експерти побоюються, що це може призвести до скорочення обсягу поставок російського газу до Європи.

Європейські країни отримують близько 40% споживаного ними газу газопроводами з Росії.

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Нагадаємо, очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель наприкінці січня заявив, що Євросоюз готується до можливої відмови від використання російського газу.

Джерело: NHK