Япония поможет Европе с газом в случае российского вторжения в Украину

Япония поможет Европе справиться с нехваткой газа

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Власти Японии планируют перенаправить часть сжиженного природного газа (СПГ), импортируемого в страну, в европейские государства, пытающиеся обеспечить запасы энергоносителей в условиях роста напряженности вокруг Украины.

Этот необычный шаг делается по запросу администрации президента США Джо Байдена, сообщает японский телеканал NHK со ссылкой на собственные источники.

Правительство Японии намерено обеспечить стабильные внутренние поставки, а затем попытаться помочь странам Европы, обратившись с просьбой о содействии к энергетическим компаниям, работающим с СПГ, — отмечает издание.

Ранее США и их европейские союзники дали понять, что могут ввести санкции в отношении РФ, если последняя совершит масштабное вторжение на территорию Украины. Эксперты опасаются, что это может привести к сокращению объема поставок российского газа в Европу.

Европейские страны получают около 40% потребляемого ими газа по газопроводам из России.

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Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в конце января заявил, что Евросоюз готовится к возможному отказу от использования российского газа.

Источник: NHK