Посольству США предлагают переехать в Ивано-Франковск

https://racurs.ua/n166803-posolstvu-ssha-predlagaut-pereehat-v-ivano-frankovsk.html

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Посольство США готово принять Ивано-Франковск в случае полномасштабного военного вторжения России в Украину. Об этом заявил городской голова Руслан Марцинкив.

По словам мэра, дипломатическое учреждение США в Ивано-Франковске могут разместить в здании Локомотивного ремонтного завода.

Мы готовы к приему посольств, к приему других юридических лиц, готовых переезжать в наш город и Западную Украину, — заявил Марцинков в видеообращении.

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8 февраля в СМИ появилось сообщение, что американское диппредставительство в Киеве рассматривает разные варианты на случай возможной атаки России, в том числе и возможность переезда в западные области.

Напомним, недавно американское издание BuzzFeed написало, что посольство США может переехать из Киева в западные регионы. Посольство не приняло никаких решений. BuzzFeed также указывает, что Западная Украина готовится к наплыву беженцев, если начнется война с Россией. Люди и компании начинают искать безопасное убежище поближе к войскам НАТО и странам ЕС".