Карантин в Україні. Фото: Укрінформ

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Карантин в Україні може посилитися в багатьох областях через стрімке поширення коронавірусу. Станом 9 лютого рівень захворюваності на COVID-19 в Україні становить 1 тис. 224 на 100 тис. населення.

Попри високі показники захворюваності лише дві області перебувають у «червоній» зоні — Івано-Франківська та Рівненська. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

На жовтому рівні тримаються Запорізька, Кіровоградська та Полтавська області. Всі інші регіони розмістилися в «помаранчевій» зоні.

Найвищий рівень захворюваності зафіксовано в:

Житомирській області — 2 тис. 196,

Сумській області — 2 тис. 81,

Хмельницькій області — 2 тис. 88

Рівненській області — 2 тис.

Показник рівня госпіталізацій перевищено в 15 регіонах. Завантаженість ліжок з киснем по країні становить 42,2% при визначеному показнику 65%.

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Рівень госпіталізацій в Україні становить 67,9 при визначеному показнику 60 на 100 тис. населення.

Нагадаємо, 11 лютого ще три області перейдуть у «червону» зону. Йдеться про Закарпаття, Луганську та Хмельницьку області, де з п’ятниці діятиме червоний рівень епіднебезпеки.