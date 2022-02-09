Коронавірус в Україні не йде на спад – скільки хворих та померлих за добу

https://racurs.ua/ua/n166793-koronavirus-v-ukrayini-ne-yde-na-spad-skilky-hvoryh-ta-pomerlyh-za-dobu.html

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Коронавірус в Україні за минулу добу, 8 лютого, підхопили ще 38 тис. 257 людей, серед них 3 тис. 308 дітей та 1 тис. 76 медпрацівників.

Госпіталізовано 4 тис. 385 осіб, від ускладнень хвороби померли 240 українців. Водночас 17 тис. 63 людини подолали хворобу. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Також за минулу добу 72 тис. 7 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 21 тис. 212 українців, другу дозу — 31 тис. 7 людей.

Додатковою дозою щепилися 688 людей, а бустерною — 19 тис. 100 українців. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 млн 499 тис. 220 людей.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло — 4 млн 380 тис. 47 осіб;

одужало — 3 млн 713 тис. 348 осіб;

летальних випадків — 101 тис. 887.

Нагадаємо, вчені заявили, що ризик зараження штамом «Омікрон» становить майже 100% при 15-хвилинному спілкуванні з хворим пацієнтом, який не носить маску.