Український мурал у Торонто зіпсували написами “Росія - сила”

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Український мурал, розташований на пекарні в районі Етобіко у Торонто, пошкодили проросійськими написами на тлі ескалації агресії РФ проти України. Українсько-канадська громада приголомшена злочином на ґрунті ненависті, мішенню якого став бізнес українців у найбільшому місті Канади.

Про це 8 лютого повідомив Конгрес українців Канади (UCC).

За даними UCC, зневажливі написи з’явилися в ніч на вівторок на стіні пекарні Future Bakery, розташованої поблизу шосе 427 та швидкісної автостради Гардінер. Український бізнес розмістив там мурал і банер #StandWithUkraine на знак солідарності з рідним народом.

Банер був зіпсований під покровом ночі боягузами, які підтримують клептократичний, злочинний режим президента Росії Путіна… На вивісці балончиками написали фрази «F*ck Ukraan and Canada», — йдеться у повідомленні Конгресу українців Канади.

Власник Future Bakery, екс-депутат парламенту Канади Борис Вжесневський та українська громада Канади раніше вже ставали об'єктами кампаній РФ з дезінформації.

Нас не лякають боягузи, які ненавидять нашу свободу та наш спосіб життя. Конгрес українців Канади закликає правоохоронні органи негайно та ретельно розслідувати цей акт ненависті проти нашої громади, — заявила президент UCC Олександра Чичій.

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Нагадаємо, Конгрес українців Канади 6 лютого провів акцію протесту біля посольства Росії у Торонто, вимагаючи від країни-агресора припинити військову ескалацію біля кордонів України. Участь в акції взяли канадські депутати різних рівнів, лідери українських організацій, представники латвійської, литовської, естонської, білоруської та інших громад Канади. UCC також закликає уряд Канади відреагувати на негативний вплив російських пропагандистських та дезінформаційних кампаній, які поширює мережа Russia Today.