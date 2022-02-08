Відставка Шкарлета — студенти КПІ, КНУ Шевченка і НАУ підтримали Могилянку

https://racurs.ua/ua/n166791-vidstavka-shkarleta-studenty-kpi-knu-shevchenka-i-nau-pidtrymaly-mogylyanku.html

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Вимогу щодо відставки Сергія Шкарлета з посади міністра освіти і науки України, яку ініціювали представники Києво-Могилянської академії, підтримали студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного авіаційного університету та НТУУ «Київський політехнічний інститут».

Могилянка, КНУ, КПІ, НАУ надіслали звернення прем'єр-міністру України з вимогою відставки міністра освіти, а також голові комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій із проханням надати фахову оцінку щодо роботи Сергія Шкарлета. Сьогодні до нас також приєднаються інші університети з Києва та регіонів, — повідомляє у Телеграм-каналі Студентська колегія НаУКМА.

Відповідні звернення схвалили органи студентського самоврядування. Документи відправили на адресу очільника Кабміну Дениса Шмигаля. Студенти також анонсували нові акції протесту проти перебування Шкарлета на посаді міністра, зважаючи на звинувачення у плагіаті наукових робіт та дружбі з проросійським екс-главою МОН часів Януковича Дмитром Табачником.

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Нагадаємо, торік у вересні 2021 року в НаУКМА відбулися вибори через смерть президента Андрія Мелешевича. Жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів, тому призначили повторні вибори на 27 січня. Перемогу на цих виборах здобув екс-міністр освіти Сергій Квіт, проте нинішній очільник МОНу заявив, що його відомство не визнає результатів голосування через нібито «порушення».

2 лютого Шкарлет оголосив повторний конкурс, проте після суспільного розголосу і втручання Кабміну, Міносвіти скасувало свій наказ. Однак це не вдовольнило студентів Могилянки, які оголосили безстроковий страйк з гаслом «Міністр тимчасовий, Могилянка — вічна» з вимогою звільнити Шкарлета. У Верховній Раді почали збирати підписи за відставку скандального чиновника.