Майже в третині випадків закони починали діяти ще до оприлюднення — юрист

https://racurs.ua/ua/n166790-mayje-v-tretyni-vypadkiv-zakony-pochynaly-diyaty-sche-do-opryludnennya-uryst.html

Ракурс

Закони, які стосуються внесення змін до Кримінального кодексу України (ККУ), майже у третині випадків починали діяти ще до їх офіційного оприлюднення. На це звернув увагу правознавець-кримінолог, доктор юридичних наук Микола Хавронюк. Він зауважив, що впродовж 19-ти років — з січня 2002 року по грудень 2021 року — Верховна Рада ухвалила 235 законів щодо внесення змін до ККУ.

Більш ніж у 75% випадків держава фактично не надала можливості громадянам ознайомитися зі змістом закону про кримінальну відповідальність до початку його дії, оскільки цей закон почав діяти або з 00 годин того ж дня, коли відомості про це були оприлюднені, або з 00 годин наступного дня, — зазначив Хавронюк на власній Фейсбук-сторінці.

З його слів, доступ до закону здійснюється у строки, які не можна назвати розумними та обґрунтованими, а майже в третині випадків закон «запрацював» навіть раніше, аніж був офіційно оприлюднений.

Що є абсолютно неприпустимим стосовно кримінального закону. При цьому порушувалася вимога самого ККУ, який у ч. 1 ст. 4 містить загальне правило, згідно з яким «закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення», а також виняток — «якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування», — підсумував правознавець.

За підрахунками Хавронюка, з-поміж 235 законів про внесення змін до Кримінального кодексу України набрали чинності: