Майже в третині випадків закони починали діяти ще до оприлюднення — юристhttps://racurs.ua/ua/n166790-mayje-v-tretyni-vypadkiv-zakony-pochynaly-diyaty-sche-do-opryludnennya-uryst.htmlРакурс
Закони, які стосуються внесення змін до Кримінального кодексу України (ККУ), майже у третині випадків починали діяти ще до їх офіційного оприлюднення. На це звернув увагу правознавець-кримінолог, доктор юридичних наук Микола Хавронюк. Він зауважив, що впродовж 19-ти років — з січня 2002 року по грудень 2021 року — Верховна Рада ухвалила 235 законів щодо внесення змін до ККУ.
Більш ніж у 75% випадків держава фактично не надала можливості громадянам ознайомитися зі змістом закону про кримінальну відповідальність до початку його дії, оскільки цей закон почав діяти або з 00 годин того ж дня, коли відомості про це були оприлюднені, або з 00 годин наступного дня, — зазначив Хавронюк на власній Фейсбук-сторінці.
З його слів, доступ до закону здійснюється у строки, які не можна назвати розумними та обґрунтованими, а майже в третині випадків закон «запрацював» навіть раніше, аніж був офіційно оприлюднений.
Що є абсолютно неприпустимим стосовно кримінального закону. При цьому порушувалася вимога самого ККУ, який у ч. 1 ст. 4 містить загальне правило, згідно з яким «закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення», а також виняток — «якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування», — підсумував правознавець.
За підрахунками Хавронюка, з-поміж 235 законів про внесення змін до Кримінального кодексу України набрали чинності:
через один рік з дня опублікування цих законів — два закони, через шість місяців — вісім, через чотири місяці — один, через три місяці — 11, через 60 днів — один, через один місяць — шість, через 10 днів — один, а загалом — 30 законів (12,8%);
з дня набрання чинності іншим законом або міжнародним договором, до якого цей закон «прив'язано» — 15 (6,4%);
з певної дати (зазвичай з 1 січня, 1 липня або 1 числа іншого місяця) — 12 (5,1%);
з дня, наступного за днем опублікування закону (незалежно від того, чи був цей день вихідним або святковим) — 111 (47,2%);.
з дня опублікування — 67 законів (28,5%).