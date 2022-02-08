Почти в трети случаев законы начинали действовать еще до обнародования - юрист

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Законы о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины (УКУ) почти в трети случаев начинали действовать еще до их официального обнародования. На это обратил внимание правовед-криминолог, доктор юридических наук Николай Хавронюк. Он отметил, что в течение 19-ти лет — с января 2002 года по декабрь 2021 года — Верховная Рада приняла 235 законов о внесении изменений в УКУ.

Более чем в 75% случаев государство фактически не предоставило гражданам возможности ознакомиться с содержанием закона об уголовной ответственности до начала его действия, поскольку этот закон начал действовать либо с 00 часов того же дня, когда сведения об этом были обнародованы, либо с 00 часов следующего дня, — отметил Хавронюк на собственной Фейсбук-странице.

По его словам, доступ к закону осуществляется в сроки, которые нельзя назвать разумными и обоснованными, а почти в трети случаев закон «заработал» даже раньше, чем был официально обнародован.

Это абсолютно недопустимо в отношении уголовного закона. При этом нарушалось требование самого УКУ, который в ч. 1 ст. 4 содержит общее правило, согласно которому «закон об уголовной ответственности вступает в силу спустя десять дней со дня его официального обнародования», а также исключение — «если иное не предусмотрено самим законом, но не раньше дня его опубликования», — подытожил правовед.

По подсчетам Хавронюка, из 235 законов о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины вступили в силу: