Флаг Украины облили водой в парламенте Словакии

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Флаг Украины облили водой в парламенте Словакии. Инцидент с участием пророссийского депутата от ультраправой «Народной партии Наша Словакия» Андрея Медвецки произошел во время внеочередного заседания законодательного органа соседней страны.

Заседание парламента Словакии 8 февраля было посвящено оборонному соглашению с США. Об этом пишет InfoPost.

В то же время, депутаты от пророссийских политсил SMER и «Народной партии Наша Словакия» срывали заседание, блокировали выступления представителей власти и депутатов-оппонентов. В частности, Петер Крупа и Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии. Представители партии «Свобода и Солидарность» (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули флаг Украины. После этого Медвецки начал обливать водой украинский флаг и парламентариев. Спикер объявил перерыв в заседании.

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Напомним, недавно министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что Европа готова говорить с РФ, но не о базовых основах, на которых построена архитектура безопасности Европы. Он также подчеркнул на необходимости разрешить конфликт дипломатическим путем.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что риск нового военного вторжения страны-агрессора России в Украину повышается. Столтенберг назвал Украину — жертвой агрессии, имеющей право на самозащиту. По мнению генсека Североатлантического альянса, «еще рано говорить, действительно ли российская сторона хочет сесть за стол переговоров».